Rencontre et dédicace avec Josiane BOST Tournus
samedi 15 août 2026 · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Rencontre et dédicace avec Josiane BOST
Musée du vélo Michel Grezaud Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Un rendez-vous à ne pas manquer !
C’est avec une grande joie que nous vous annonçons la présence de Josiane BOST, ancienne championne cycliste et médaillée olympique, à l’occasion d’une séance de dédicace de son livre L’arc en ciel de Bourgogne.
Le 15 août
De 10h à 12h et de 14h à 17h
Lieu Musée du vélo Michel Grezaud, Le pas Fleury, 71700 TOURNUS
Ce sera l’occasion de partager un moment unique, d’échanger dans une ambiance conviviale et de rencontrer une personnalité qui a marqué le sport français.
Nous avons hâte de vous accueillir nombreuses et nombreux pour ce bel événement ! .
Musée du vélo Michel Grezaud Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 23 83 40 info@enviesdevelo.com
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English : Rencontre et dédicace avec Josiane BOST
L’événement Rencontre et dédicace avec Josiane BOST Tournus a été mis à jour le 2026-08-03 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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