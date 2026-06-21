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JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Gypsy Solea La Marine Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Gypsy Solea La Marine Tournus jeudi 13 août 2026.

Lieu
La Marine
Adresse
23 Quai du Midi
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Gypsy Solea

La Marine 23 Quai du Midi Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !
Cette semaine, rendez-vous en face du restaurant La Marine pour Gypsy Solea. Formé de 3 guitaristes et accompagné d’une boite à rythmes, ce groupe de rumba flamenco festif reprend les classiques des Gipsy Kings mais aussi de la chanson française en flamenco. Ambiance festive garantie.

Entrée libre. Accueil dès 19h. Buvette et petite restauration sur place.

Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec La Marine.   .

La Marine 23 Quai du Midi Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Gypsy Solea

L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Gypsy Solea Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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