L’Andalouse de Versailles Salle des Soldats Hôtel Dieu Tournus
vendredi 14 août 2026 · Salle des Soldats Hôtel Dieu · Tournus
Informations pratiques
Tournus
L’Andalouse de Versailles
Salle des Soldats Hôtel Dieu 21 rue de l’hopital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:30:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
L’Andalouse de Versailles est un concert de musique dansé, mêlant esthétique baroque et inspirations Flamenco. Autour de la Folia de Marais, du Fandango de Soler, de l’Egyptienne de Rameau, 4 artistes dévoilent les influences de la musique traditionnelle espagnole dans la musique baroque. Catherine Thinon à la flûte, Virginie Pillot au clavecin et Didier Lacroix à la percussion accompagneront Carla Fabris dans des chorégraphies singulières crées spécialement pour ce spectacle. .
Salle des Soldats Hôtel Dieu 21 rue de l’hopital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 43 57 lesgalantscaprices@gmail.com
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English : L’Andalouse de Versailles
L’événement L’Andalouse de Versailles Tournus a été mis à jour le 2026-08-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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