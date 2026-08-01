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AGENDA · Tournus

L’Andalouse de Versailles Salle des Soldats Hôtel Dieu Tournus

vendredi 14 août 2026 · Salle des Soldats Hôtel Dieu · Tournus

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Salle des Soldats Hôtel Dieu
Adresse
21 rue de l'hopital
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Tarif enfant Tarif enfant

Tournus

L’Andalouse de Versailles

Salle des Soldats Hôtel Dieu 21 rue de l’hopital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15

L’Andalouse de Versailles est un concert de musique dansé, mêlant esthétique baroque et inspirations Flamenco. Autour de la Folia de Marais, du Fandango de Soler, de l’Egyptienne de Rameau, 4 artistes dévoilent les influences de la musique traditionnelle espagnole dans la musique baroque. Catherine Thinon à la flûte, Virginie Pillot au clavecin et Didier Lacroix à la percussion accompagneront Carla Fabris dans des chorégraphies singulières crées spécialement pour ce spectacle.   .

Salle des Soldats Hôtel Dieu 21 rue de l’hopital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 43 57  lesgalantscaprices@gmail.com

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English : L’Andalouse de Versailles

L’événement L’Andalouse de Versailles Tournus a été mis à jour le 2026-08-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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