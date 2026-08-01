L’Andalouse de Versailles Salle des Soldats Hôtel Dieu Tournus

Informations pratiques

Tournus

L’Andalouse de Versailles

Salle des Soldats Hôtel Dieu 21 rue de l’hopital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-15 19:30:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

L’Andalouse de Versailles est un concert de musique dansé, mêlant esthétique baroque et inspirations Flamenco. Autour de la Folia de Marais, du Fandango de Soler, de l’Egyptienne de Rameau, 4 artistes dévoilent les influences de la musique traditionnelle espagnole dans la musique baroque. Catherine Thinon à la flûte, Virginie Pillot au clavecin et Didier Lacroix à la percussion accompagneront Carla Fabris dans des chorégraphies singulières crées spécialement pour ce spectacle. .

Salle des Soldats Hôtel Dieu 21 rue de l’hopital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 82 43 57 lesgalantscaprices@gmail.com

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English : L’Andalouse de Versailles

L’événement L’Andalouse de Versailles Tournus a été mis à jour le 2026-08-07 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II