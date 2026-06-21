JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Groove la porte O’Temps d’un verre Tournus
jeudi 20 août 2026 · O'Temps d'un verre · Tournus
Informations pratiques
Tournus
JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Groove la porte
O’Temps d’un verre 60 Rue Désiré Mathivet Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Les Jeudis de l’été , organisés par la Commune de Tournus, sont de retour !
Cette semaine, rendez-vous avec le groupe Groove la porte, ils reviennent cette année encore nous proposer un concert qui fusionne le rock, la pop et une touche d’influence funk. Avec un répertoire de reprises et de compos éclectiques et acoustiques.
Concert organisé par la Ville de Tournus en partenariat avec O’Temps d’un verre
Entrée libre. Accueil dès 19h. Buvette et petite restauration sur place. .
O’Temps d’un verre 60 Rue Désiré Mathivet Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Groove la porte
L’événement JEUDIS DE L’ÉTÉ Concert de Groove la porte Tournus a été mis à jour le 2026-06-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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