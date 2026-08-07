Fêtes philibertines Rue Gabriel Jeanton Tournus
vendredi 21 août 2026 · Rue Gabriel Jeanton · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Fêtes philibertines
Rue Gabriel Jeanton Abbatiale SAINT PHILIBERT Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
La paroisse Saint-Philibert vous organise un weekend dédié à Philibert pour connaître sa vie et son histoire .
Au programme, vendredi à 16h jeu de l’oie dans le cloître de l’Abbaye, suivi d’un goûter (pas de réservation).
Samedi à 20h30, concert trompes de chasse et orgue.
Dimanche à 9h15, procession autour de l’Abbaye suivi d’une messe en l’honneur du saint. Le tout sera suivi d’un pique-nique à la salle des Arcades et à 14h, spectacle théâtral. .
Rue Gabriel Jeanton Abbatiale SAINT PHILIBERT Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Fêtes philibertines Tournus a été mis à jour le 2026-08-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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