Fêtes philibertines Rue Gabriel Jeanton Tournus

Informations pratiques

Tournus

Fêtes philibertines

Rue Gabriel Jeanton Abbatiale SAINT PHILIBERT Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

La paroisse Saint-Philibert vous organise un weekend dédié à Philibert pour connaître sa vie et son histoire .

Au programme, vendredi à 16h jeu de l’oie dans le cloître de l’Abbaye, suivi d’un goûter (pas de réservation).

Samedi à 20h30, concert trompes de chasse et orgue.

Dimanche à 9h15, procession autour de l’Abbaye suivi d’une messe en l’honneur du saint. Le tout sera suivi d’un pique-nique à la salle des Arcades et à 14h, spectacle théâtral. .

Rue Gabriel Jeanton Abbatiale SAINT PHILIBERT Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Fêtes philibertines Tournus a été mis à jour le 2026-08-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II