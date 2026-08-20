Fête Patronale de la Saint-Philibert Quais de Saône Tournus

Informations pratiques

Tournus

Fête Patronale de la Saint-Philibert

Quais de Saône Quai de Saône Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-22

Profitez d’une sortie en famille ou entre amis avec nos nombreuses attractions pour petits et grands.

La fête foraine se déroule du samedi au lundi sur les quais de Saône.

Et pour couronner le tout, le dimanche 24 août à 22h30, un magnifique feu d’artifice est tiré depuis la rive gauche. .

Quais de Saône Quai de Saône Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20

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English :

L’événement Fête Patronale de la Saint-Philibert Tournus a été mis à jour le 2026-08-04 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)