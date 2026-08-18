Activités à la médiathèque : club lecture Médiathèque de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Activités à la médiathèque : club lecture

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 18:00:00

fin : 2026-10-29 19:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Envie de nouvelles lectures ? Julie et Florence partagent leurs pépites littéraires et vous invitent à proposer vos coups de cœur

Entrée libre Adultes .

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20

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English : Activités à la médiathèque : club lecture

L’événement Activités à la médiathèque : club lecture Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)