Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton Médiathèque de Tournus Tournus
vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque de Tournus · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton
Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 19:00:00
Date(s) :
2026-10-30
À l’occasion d’Halloween, plongez en famille dans l’univers aussi étrange que fascinant de Tim Burton ! Entre créatures insolites, mystères et imagination débordante, partez à la recherche d’un trésor caché au cœur de la médiathèque.
Munis d’une tablette numérique, les participants devront explorer les rayons, scanner des QR codes dissimulés parmi les livres, CD et DVD, puis résoudre une série d’énigmes pour récolter les indices indispensables à l’ouverture du coffre final. Observation, logique et esprit d’équipe seront les clés de la réussite !
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible A partir de 10 ans Jauge : 8 personnes par créneau .
Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20
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English : Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton
L’événement Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton Tournus a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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