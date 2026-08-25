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Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton Médiathèque de Tournus Tournus

vendredi 30 octobre 2026 · Médiathèque de Tournus · Tournus

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque de Tournus
Adresse
21 Rue de l'Hôpital
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 14:00:00
fin : 2026-10-30 19:00:00

Date(s) :
2026-10-30

À l’occasion d’Halloween, plongez en famille dans l’univers aussi étrange que fascinant de Tim Burton ! Entre créatures insolites, mystères et imagination débordante, partez à la recherche d’un trésor caché au cœur de la médiathèque.
Munis d’une tablette numérique, les participants devront explorer les rayons, scanner des QR codes dissimulés parmi les livres, CD et DVD, puis résoudre une série d’énigmes pour récolter les indices indispensables à l’ouverture du coffre final. Observation, logique et esprit d’équipe seront les clés de la réussite !
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible A partir de 10 ans Jauge : 8 personnes par créneau   .

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20 

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English : Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton

L’événement Activités à la médiathèque : Escape Game Tim Burton Tournus a été mis à jour le 2026-08-25 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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