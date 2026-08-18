Informations pratiques

Tournus

Activités à la médiathèque : Jeu de piste Les enfants de la résistance

Médiathèque de Tournus Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 14:30:00

fin : 2026-10-03 16:30:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-12-05

Vous vous apprêtez à vous lancer dans la grande aventure de ce jeu de piste réalisé en partenariat avec la Fête de la BD, et inspiré de la série de bandes dessinées de Benoît Ers et Vincent Dugomier publiée aux Editions du Lombard. L’objectif est d’aider Jack, un aviateur allié, à se rendre en Angleterre. Pour cela, vous allez devoir résoudre plusieurs énigmes. Attention, les chiffres trouvés tout au long du jeu permettront d’obtenir un code secret qui vous servira pour l’étape finale !

Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible A partir de 8 ans .

Médiathèque de Tournus Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20

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English : Activités à la médiathèque : Jeu de piste Les enfants de la résistance

L’événement Activités à la médiathèque : Jeu de piste Les enfants de la résistance Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)