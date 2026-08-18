Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités Médiathèque de Tournus Tournus

Informations pratiques

Tournus

Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 17:00:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

Conte théâtral qui réveille en chacun de nous des souvenirs personnels. Ce spectacle, joué par le comédien Pascal Carré, nous parle également de notre attachement aux photos de famille et de la manière dont elles font ressurgir des émotions bien particulières. Familiarités est une production Les yeux bavards.

En partenariat avec le centre social intercommunal.

Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible A partir de 8 ans Jauge : 60 personnes .

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20

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English : Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités

L’événement Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)