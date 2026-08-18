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Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités Médiathèque de Tournus Tournus

samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque de Tournus · Tournus

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Médiathèque de Tournus
Adresse
21 Rue de l'Hôpital
Ville
71700 Tournus
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Tournus

Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07

Date(s) :
2026-11-07

Conte théâtral qui réveille en chacun de nous des souvenirs personnels. Ce spectacle, joué par le comédien Pascal Carré, nous parle également de notre attachement aux photos de famille et de la manière dont elles font ressurgir des émotions bien particulières. Familiarités  est une production Les yeux bavards.
En partenariat avec le centre social intercommunal.
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible A partir de 8 ans Jauge : 60 personnes   .

Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20 

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English : Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités

L’événement Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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