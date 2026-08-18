Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités Médiathèque de Tournus Tournus
samedi 7 novembre 2026 · Médiathèque de Tournus · Tournus
Informations pratiques
Tournus
Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités
Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 17:00:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Conte théâtral qui réveille en chacun de nous des souvenirs personnels. Ce spectacle, joué par le comédien Pascal Carré, nous parle également de notre attachement aux photos de famille et de la manière dont elles font ressurgir des émotions bien particulières. Familiarités est une production Les yeux bavards.
En partenariat avec le centre social intercommunal.
Entrée libre Sans inscription, dans la limite des places disponible A partir de 8 ans Jauge : 60 personnes .
Médiathèque de Tournus 21 Rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 76 35 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités
L’événement Activités à la médiathèque : spectacle Familiarités Tournus a été mis à jour le 2026-08-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
À voir aussi à Tournus (Saône-et-Loire)
- Conférence Marco Polo et la route de la soie Tournus 14 septembre 2026
- Activités à la ludothèque : Je dis jeu Rue Raymond Dorey Tournus 15 septembre 2026
- Activités à la médiathèque : Bébés lecteurs pour les tout-petits Rue de l’Hôpital Tournus 18 septembre 2026
- Visite libre de l’Hôtel-Dieu de Tournus, Hôtel-Dieu de Tournus, Tournus 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition « Textiles sacrés, sacrés textiles ! », Hôtel-Dieu de Tournus, Tournus 19 septembre 2026