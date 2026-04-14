Activités archéologiques récentes au Musée d’art et d’histoire, Musée d’art et d’histoire, Genève

Activités archéologiques récentes au Musée d’art et d’histoire Jeudi 23 avril, 18h30 Musée d’art et d’histoire

Entrée libre. Dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T18:30:00+02:00 – 2026-04-23T20:00:00+02:00

Conférence par Béatrice Blandin, Maria Campagnolo-Pothitou, Marc-Antoine Claivaz, Noémie Monbaron et Nathalie Wüthrich.

L’équipe du domaine Archéologie et du Cabinet de numismatique vous présentera ses activités récentes ou en cours. Il sera question notamment de la valorisation d’une collection de sceaux byzantins, uniques en Suisse, grâce aux humanités numériques (portail de recherche fédérée Sigidoc), du projet de recherche sur le site de Tabo au Soudan développé par le MAH et l’Université de Genève, de la mise en valeur des riches archives des égyptologues Édouard et Margueritte Naville dans le cadre d’une exposition, des errances d’un buste de Platon, ou encore du fruit récolté ou attendu de quelques autres travaux sur la collection du musée. Nous évoquerons encore la gestion de la collection d‘objets provenant de Gaza que le MAH conserve à titre fiduciaire depuis 2007.

La présentation se conclura sur un aperçu de l’évolution du domaine Archéologie du MAH de 1910 à aujourd’hui.

Conférence organisée en collaboration avec le Cercle genevois d’archéologie.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://cga.unige.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

Conférence

DR