Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray
Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray mercredi 10 juin 2026.
Elbeuf-en-Bray
Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes
72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:30:00
Date(s) :
2026-06-10
Rendez-vous le mercredi 10 juin prochain de 14h à 16h30 pour un moment inoubliable à la ferme! Au programme biberonnage, nourrissage des chèvres, brossage des boucs & chasse au trésor! Après l’activité, profitez d’un goûter avec une boisson offerte. .
72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 68 11 28
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English : Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes
L’événement Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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