Elbeuf-en-Bray

Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes

72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-10 16:30:00

Date(s) :

2026-06-10

Rendez-vous le mercredi 10 juin prochain de 14h à 16h30 pour un moment inoubliable à la ferme! Au programme biberonnage, nourrissage des chèvres, brossage des boucs & chasse au trésor! Après l’activité, profitez d’un goûter avec une boisson offerte. .

72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 72 68 11 28

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English : Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes

L’événement Activités de la Ferme Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray