Sortie à la chèvrerie Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray
Sortie à la chèvrerie Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray dimanche 14 juin 2026.
Elbeuf-en-Bray
Sortie à la chèvrerie Les Boers Brayonnes
72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
L’association Graines d’Avenir organise une sortie à la Ferme, à la chèvrerie les Boers Brayonnes à Elbeuf-en-Bray le dimanche 14 juin 2026 à 14h30. .
72 Rue de la Croix du Bas Elbeuf-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 99 95 66 69 associationgrainedavenir@gmail.com
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English : Sortie à la chèvrerie Les Boers Brayonnes
L’événement Sortie à la chèvrerie Les Boers Brayonnes Elbeuf-en-Bray a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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