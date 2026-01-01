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Activités des Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris

Activités des Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris

Activités des Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris jeudi 1 janvier 2026.

Département : Paris

Début : jeudi 1 janvier 2026

Fin : vendredi 1 janvier 2027

Tarif : <p>Pour toutes les informations et réservations, merci de vous adresser directement aux <b>bibliothèques concernées.</b><br></p>

Ateliers de conversation, « book club », lectures pour enfant, initiation linguistique, conférences, etc.

Des activités de découverte des cultures et des langues à travers le monde : retrouvez sur cette page toutes les animations culturelles des bibliothèques « Pôle Langues » de la Ville de Paris, jusqu’à fin 2026.

Pour découvrir une lange ou une culture, pour apprendre, pour se surprendre, pour s’étonner ou s’amuser, les bibliothèques de Paris sont « the place to be« *!

* L’endroit où il faut être!

Retrouvez toutes les animations culturelles des bibliothèques « Pôle Langues » de la Ville de Paris !
Tout au long de l’année, retrouvez un programme d’activité autour des langues et des cultures du monde.
Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :
gratuit

Pour toutes les informations et réservations, merci de vous adresser directement aux bibliothèques concernées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-01T01:00:00+01:00
fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00
Date(s) :

 


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