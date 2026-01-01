Activités des Pôles Langues des bibliothèques de la Ville de Paris jeudi 1 janvier 2026.

Ateliers de conversation, « book club », lectures pour enfant, initiation linguistique, conférences, etc.

Des activités de découverte des cultures et des langues à travers le monde : retrouvez sur cette page toutes les animations culturelles des bibliothèques « Pôle Langues » de la Ville de Paris, jusqu’à fin 2026.

Pour découvrir une lange ou une culture, pour apprendre, pour se surprendre, pour s’étonner ou s’amuser, les bibliothèques de Paris sont « the place to be« *!

* L’endroit où il faut être!

Retrouvez toutes les animations culturelles des bibliothèques « Pôle Langues » de la Ville de Paris !

Tout au long de l’année, retrouvez un programme d’activité autour des langues et des cultures du monde.

Du jeudi 01 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026 :

gratuit

Pour toutes les informations et réservations, merci de vous adresser directement aux bibliothèques concernées.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-01T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-01T00:59:59+01:00

Date(s) :



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