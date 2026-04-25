Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Mairie de Châteauneuf de Bordette Châteauneuf-de-Bordette
Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Mairie de Châteauneuf de Bordette Châteauneuf-de-Bordette dimanche 17 mai 2026.
Châteauneuf-de-Bordette
Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle
Mairie de Châteauneuf de Bordette 1 Place Hubert Gleize Châteauneuf-de-Bordette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Retrouvez nous pour un week-end ludique avec des activités gratuites pour petits et grands organisées par l’association La Plume d’Ombres.
.
Mairie de Châteauneuf de Bordette 1 Place Hubert Gleize Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 71 mairie.chateauneuf@cverte.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a fun-filled weekend of free activities for young and old, organized by the association La Plume d’Ombres.
L’événement Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Châteauneuf-de-Bordette a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale