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Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Mairie de Châteauneuf de Bordette Châteauneuf-de-Bordette

Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Mairie de Châteauneuf de Bordette Châteauneuf-de-Bordette dimanche 17 mai 2026.

Lieu : Mairie de Châteauneuf de Bordette

Adresse : 1 Place Hubert Gleize

Ville : 26110 Châteauneuf-de-Bordette

Département : Drôme

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

Châteauneuf-de-Bordette

Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle

Mairie de Châteauneuf de Bordette 1 Place Hubert Gleize Châteauneuf-de-Bordette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 13:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :
2026-05-17

Retrouvez nous pour un week-end ludique avec des activités gratuites pour petits et grands organisées par l’association La Plume d’Ombres.
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Mairie de Châteauneuf de Bordette 1 Place Hubert Gleize Châteauneuf-de-Bordette 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 73 71  mairie.chateauneuf@cverte.fr

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English :

Join us for a fun-filled weekend of free activities for young and old, organized by the association La Plume d’Ombres.

L’événement Activités jeux de société, jeux en bois, jeux de rôle Châteauneuf-de-Bordette a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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