Activités naturalistes sortie à l’île Navière-île de Chaillac, Chaillac-sur-Vienne

Activités naturalistes sortie à l’île Navière-île de Chaillac

Ile de Chaillac Chaillac-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

2026-09-20

Partez à la découverte du monde fascinant des oiseaux lors des sorties nature proposées par la LPO Limousin Pôle nature Limousin (Ligue de Protection des Oiseaux). Organisée chaque 3ᵉ dimanche du mois, cette animation est une invitation à explorer la richesse de la biodiversité locale tout en profitant d’un moment convivial en pleine nature.

Accompagnés de passionnés et de naturalistes expérimentés, les participants observent au fil de la matinée les oiseaux familiers de nos paysages, mais aussi des espèces parfois plus rares ou inattendues. Grâce aux conseils avisés des animateurs, chacun apprend à reconnaître les chants, identifier les espèces et mieux comprendre leur mode de vie. Une expérience enrichissante, accessible à tous, que l’on soit débutant, amateur ou simple curieux.

Le rendez-vous se fait place du champ de foire à Saint-Junien. .

Ile de Chaillac Chaillac-sur-Vienne 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 20 23 limousin@lpo.fr

