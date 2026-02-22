Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Actor Autour du fil

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-28

Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil.

Exposition Périgord 1900

Démonstartions .

Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85 actorasso@gmail.com

English : Actor Autour du fil

10am-4.30pm. Spindle lace, frivolity, embroidery, jours d’angles, boutis, weaving, spinning, crochet, knitting, and other thread-based activities. Périgord 1900 exhibition. Demonstrations. Free admission

