Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 9 mai 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Actor Autour du fil
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 16:30:00
Date(s) :
2026-05-09 2026-05-23
10h-16h30. Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil. Exposition Périgord 1900 . Démonstration. Entrée libre
Dentelle aux fuseaux, frivolité, broderie, jours d’angles, boutis, tissage, filage, crochet, tricot, et autres travaux autour du fil.
Exposition Périgord 1900
Démonstartions .
Parc de la Falquette Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85 actorasso@gmail.com
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English : Actor Autour du fil
10am-4.30pm. Spindle lace, frivolity, embroidery, jours d’angles, boutis, weaving, spinning, crochet, knitting, and other thread-based activities. Périgord 1900 exhibition. Demonstrations. Free admission
L’événement Actor Autour du fil Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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