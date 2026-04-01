Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac samedi 25 avril 2026.
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac
Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés
salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
20h30. , Face à un cimetière saturé et à l’impossibilité de l’agrandir, le maire de Beaucon-le-Château interdit radicalement de mourir dans la commune. 8€
Une pièce de Jean-Pierre Martinez, organisée par l’association ACTOR et proposée par la troupe Les Têtes de l’Ar
Le cimetière de Beaucon-le-Château affiche complet. Pour accueillir de nouveaux défunts il faudrait procéder à une extension. Mais la propriétaire du parc adjacent refuse obstinément d’en céder la moindre parcelle. Pour remédier à cette situation d’urgence, le maire prend une mesure radicale mourir sera strictement interdit sur le territoire de la commune sous peine de poursuites . .
salle des fêtes Esplanade de la liberté Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 70 59 85
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English : Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés
20h30. faced with a saturated cemetery and the impossibility of enlarging it, the mayor of Beaucon-le-Château radically bans dying in the commune. 8?
L’événement Théâtre Embouteillage Boulevard des Allongés Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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