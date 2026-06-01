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Actrivités pitchounes à l’Écurie du Bonheur La Hallotière

Actrivités pitchounes à l’Écurie du Bonheur La Hallotière dimanche 28 juin 2026.

Adresse : 70 La Mare Engrand

Ville : 76780 La Hallotière

Département : Seine-Maritime

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

La Hallotière

Actrivités pitchounes à l’Écurie du Bonheur

70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 10:30:00
fin : 2026-06-28 12:30:00

Date(s) :
2026-06-28

Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille !   .

70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77 

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English : Actrivités pitchounes à l’Écurie du Bonheur

L’événement Actrivités pitchounes à l’Écurie du Bonheur La Hallotière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray

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