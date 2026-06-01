Préparation de la Fête du cheval La Hallotière
Préparation de la Fête du cheval La Hallotière dimanche 28 juin 2026.
La Hallotière
Préparation de la Fête du cheval
70 La Mare Engrand La Hallotière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:30:00
fin : 2026-06-28 16:30:00
Date(s) :
2026-06-28
Rendez-vous à l’Écurie du Bonheur à La Hallotière pour découvrir le poney en famille ! .
70 La Mare Engrand La Hallotière 76780 Seine-Maritime Normandie +33 6 37 97 96 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Préparation de la Fête du cheval
L’événement Préparation de la Fête du cheval La Hallotière a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
À voir aussi à La Hallotière (Seine-Maritime)
- Randonnée à la Hallotière La Hallotière 17 juin 2026
- Parcours de maniabilité & d’agilité à cheval La Hallotière 24 juin 2026
- Soins aux Ânes La Hallotière 27 juin 2026
- Actrivités pitchounes à l’Écurie du Bonheur La Hallotière 28 juin 2026
- Randonnée à la Hallotière La Hallotière 20 août 2026