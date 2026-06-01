ADAC SPECTACLE MUSIQUE FOYER RURAL Clarac
ADAC SPECTACLE MUSIQUE FOYER RURAL Clarac mercredi 24 juin 2026.
Clarac
ADAC SPECTACLE MUSIQUE
FOYER RURAL Chemin de Sainte-Anne Clarac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Fin d’année en spectacle!
Adac vous propose le concert de fin d’année dans son spectacle. .
FOYER RURAL Chemin de Sainte-Anne Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie adac31210@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
End of year show!
L’événement ADAC SPECTACLE MUSIQUE Clarac a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE