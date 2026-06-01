ADAC SPECTACLE MUSIQUE FOYER RURAL Clarac

Clarac

ADAC SPECTACLE MUSIQUE

FOYER RURAL Chemin de Sainte-Anne Clarac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Fin d’année en spectacle!

Adac vous propose le concert de fin d’année dans son spectacle. .

FOYER RURAL Chemin de Sainte-Anne Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie adac31210@gmail.com

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English :

End of year show!

L’événement ADAC SPECTACLE MUSIQUE Clarac a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE