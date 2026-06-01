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ADAC SPECTACLE MUSIQUE FOYER RURAL Clarac

ADAC SPECTACLE MUSIQUE FOYER RURAL Clarac

ADAC SPECTACLE MUSIQUE FOYER RURAL Clarac mercredi 24 juin 2026.

Lieu : FOYER RURAL

Adresse : Chemin de Sainte-Anne

Ville : 31210 Clarac

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Clarac

ADAC SPECTACLE MUSIQUE

FOYER RURAL Chemin de Sainte-Anne Clarac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 18:30:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Fin d’année en spectacle!
Adac vous propose le concert de fin d’année dans son spectacle.   .

FOYER RURAL Chemin de Sainte-Anne Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie   adac31210@gmail.com

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English :

End of year show!

L’événement ADAC SPECTACLE MUSIQUE Clarac a été mis à jour le 2026-06-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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