CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS STADE DE FOOT Clarac

Clarac

CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS

STADE DE FOOT 26 Rue du Vieux Clarac Clarac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-18

Gardez la pêche !

L’AAPPMA de Saint-Gaudens, en collaboration avec l’AAPPMA de Montréjeau, participe à l’organisation du 32ème Championnat du Monde de pêche de la truite aux appâts naturels, sur la Garonne à Clarac.

Les horaires d’ouverture du site sont de 7h à 17h avec buvette, café et boissons à votre disposition ainsi que des sandwichs.

Un espace dédié au secours sera à disposition du public

Le village Pêche, Eau et Nature vous accueillera le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Au programme animations pour enfants, lunettes vision 3D, simulateur de pêche avec jeux, et jeux en bois ! .

STADE DE FOOT 26 Rue du Vieux Clarac Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 6 86 20 87 44 mondialcommunication70@gmail.com

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Keep it fresh!

L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS Clarac a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE