CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS STADE DE FOOT Clarac
CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS STADE DE FOOT Clarac jeudi 18 juin 2026.
Clarac
CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS
STADE DE FOOT 26 Rue du Vieux Clarac Clarac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-18
Gardez la pêche !
L’AAPPMA de Saint-Gaudens, en collaboration avec l’AAPPMA de Montréjeau, participe à l’organisation du 32ème Championnat du Monde de pêche de la truite aux appâts naturels, sur la Garonne à Clarac.
Les horaires d’ouverture du site sont de 7h à 17h avec buvette, café et boissons à votre disposition ainsi que des sandwichs.
Un espace dédié au secours sera à disposition du public
Le village Pêche, Eau et Nature vous accueillera le samedi et le dimanche de 9h à 18h. Au programme animations pour enfants, lunettes vision 3D, simulateur de pêche avec jeux, et jeux en bois ! .
STADE DE FOOT 26 Rue du Vieux Clarac Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie +33 6 86 20 87 44 mondialcommunication70@gmail.com
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L’événement CHAMPIONNAT DE FRANCE TRUITE AUX APPÂTS NATURELS Clarac a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE