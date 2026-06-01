FESTIVAL 100% COMMINGES PINK AND THE BLUES Clarac
FESTIVAL 100% COMMINGES PINK AND THE BLUES Clarac jeudi 25 juin 2026.
Clarac
FESTIVAL 100% COMMINGES PINK AND THE BLUES
PARVIS SALLE POLYVALENTE Clarac Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:30:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Partageons un moment festif dans les villages commingeois !
Organisé par la Communauté de Communes Cœur et Coteaux de Comminges, le Festival 100%Comminges propose cette année sa nouvelle édition !
Concert avec Pink and the blues
Le festival est accessible à tous les publics,.
Toutes les animations sont gratuites.
Restauration sur place avec Mag pizza et Kiwiati glaces et LA GOULOTTE OCCITANE
Replis à l’interieur en cas de pluie. .
PARVIS SALLE POLYVALENTE Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Let’s share a festive moment in the villages of the Comminge!
L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES PINK AND THE BLUES Clarac a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE