Clarac

FESTIVAL 100% COMMINGES PINK AND THE BLUES

PARVIS SALLE POLYVALENTE Clarac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 19:30:00

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Partageons un moment festif dans les villages commingeois !

Organisé par la Communauté de Communes Cœur et Coteaux de Comminges, le Festival 100%Comminges propose cette année sa nouvelle édition !

Concert avec Pink and the blues

Le festival est accessible à tous les publics,.

Toutes les animations sont gratuites.

Restauration sur place avec Mag pizza et Kiwiati glaces et LA GOULOTTE OCCITANE

Replis à l’interieur en cas de pluie. .

PARVIS SALLE POLYVALENTE Clarac 31210 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Let’s share a festive moment in the villages of the Comminge!

L’événement FESTIVAL 100% COMMINGES PINK AND THE BLUES Clarac a été mis à jour le 2026-06-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE