Adel Fugazi : Pause, Cité des Congrès, Nantes

Informations pratiques

Adel Fugazi : Pause Samedi 10 octobre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

36 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T21:30:00+02:00

One man show

Adel se distingue par un humour absurde et décalé, en abordant des sujets légers et universels. Il nous offre un point de vue rafraîchissant, souvent à contre-courant des tendances actuelles, et cela fait du bien ! Ce style unique lui permet de captiver le public, le transportant dans un univers où l’absurde devient un véritable outil de réflexion et d’évasion.

En 2022, il fait sensation au Festival de Montreux, ce qui lui ouvre les portes de la prestigieuse Troupe du Jamel Comedy Club où sa participation régulière lui permet de se faire un nom sur la scène humoristique française. En 2023, il confirme son talent en remportant le prix du Festival d’Humour de Paris. Puis, en 2024, il atteint la finale de Comedy Class avec Éric et Ramzy, un coup de projecteur qui renforce sa notoriété. Depuis, son spectacle affiche complet, témoignant de son succès grandissant.

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/adel-fugazi-pause.html »}]

One man show