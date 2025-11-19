ADELE VIRET QUARTET – LE SILEX – CLUB Auxerre

ADELE VIRET QUARTET Début : 2026-03-13 à 20:30. Tarif : – euros.

?? ADELE VIRET QUARTET ?? [ jazz ] ~ Jazz-club ~ Pour composer la moelle de cette première aventure en quartet, Adèle Viret a choisi de revenir au piano de son enfance, pour faire fête à l’ordinaire, au coutumier. À partir de cet élan spontané, elle a tissé un canevas autour duquel mêler son violoncelle et la voix de trois musiciens qui lui sont chers. S’y déploie une atmosphère chambriste, au sein de laquelle partage des rôles, relais, permutation sont aussi indispensables qu’une généreuse dose de malice et d’audace. On y navigue en tendresse entre des horizons qu’on dirait baignés de rivages méditerranéens, ou d’autres où le ciel se fait plus incertain, tempétueux peut-être. Et au gré des éclats résonnent en nous marées, grands espaces, et autres roulez-jeunesse ! Adèle Viret : violoncelle & compositions Simon Groppe : piano Oscar Viret : trompette Pierre Hurty : batterie

LE SILEX – CLUB 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89