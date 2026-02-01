Atelier Figures feutrées Place Saint-Germain Auxerre
Atelier Figures feutrées Place Saint-Germain Abbaye Saint-Germain Auxerre Yonne 2026-02-18 10:00:00 2026-02-18
2026-02-20 à 20:30 CLELYA ABRAHAM LE SILEX - CLUB 7 rue de l'Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89
Vis ma vie de Guide ! Visite spéciale Apprenti Guide Conférencier d'un jour. Office de Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne 2026-02-21 15:00:00 2026-02-21
2026-02-21 à 20:30 LUJIPEKA LE SILEX 7 rue de l'Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89
Pôle position #4 Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne débute le Début : 2026-02-24 2026-02-24
CINÉ AU THÉÂTRE Cet obscur objet du désir Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne débute le Début : 2026-02-26 19:00:00 2026-02-26
2026-02-27 à 20:30 OMAR PERRY & EASY RIDDIM MAKER LE SILEX 7 rue de l'Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89
EPULAE Le grand banquet bourguignon auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne 2026-02-28 18:30:00 2026-02-28
2026-02-28 à 20:30 ADÉ LE SILEX 7 rue de l'Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89
2025-12-12 à 20:30 LUSAINT LE SILEX 7 rue de l'Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89
2026-02-28 à 20:30 LES FRENCH TWINS LE THEATRE D'AUXERRE 54 RUE JOUBERT 89000 Auxerre 89
Visite privée de la tour de l'horloge Office de tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne 2026-03-01 09:00:00 2026-03-01
2026-03-01 à 16:00 BIGARD AUXERREXPO Rue des plaines de l'Yonne 89000 Auxerre 89
Visite Flash du mois Il était une fois la petite cité d’Autessiodurum Place du Maréchal Leclerc Auxerre Yonne 2026-03-06 12:30:00 2026-03-06
2026-03-06 à 19:30 LES GRANDES ESPERANCES LE THEATRE D'AUXERRE 54 RUE JOUBERT 89000 Auxerre 89
C'est décidé je deviens une connasse ! Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne 2026-03-06 19:00:00 2026-03-06
Les Grandes Espérances Théâtre d'Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne débute le Début : 2026-03-06 19:30:00 2026-03-06
Salon du Tatouage Auxerrexpo 1 Rue des Plaines de l'Yonne Auxerre Yonne 2026-03-07 10:30:00 2026-03-07
Auxerre, au temps des Mariniers Office du Tourisme de l'Auxerrois 7 Place de l'Hôtel de Ville Auxerre Yonne 2026-03-07 15:00:00 2026-03-07