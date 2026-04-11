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Spectacle L’arbre est dans ses feuilles Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Spectacle L’arbre est dans ses feuilles Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre samedi 20 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Adresse : 1 allée du Panier Vert

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Spectacle L’arbre est dans ses feuilles

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Découvre l’histoire d’un arbre très ancien, au pied duquel la vie s’anime un escargot progresse lentement, Papa Oiseau apprend un chant à son petit, et Grand-père raconte…
Théâtre de marionnettes, jeux de doigts, chansons et musique par la Cie Tête à plumes.
gratuit, dans la limite des places disponibles, A partir de 4 ans.   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Spectacle L’arbre est dans ses feuilles

L’événement Spectacle L’arbre est dans ses feuilles Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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