Spectacle L’arbre est dans ses feuilles Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
Spectacle L’arbre est dans ses feuilles Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre samedi 20 juin 2026.
Auxerre
Spectacle L’arbre est dans ses feuilles
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Découvre l’histoire d’un arbre très ancien, au pied duquel la vie s’anime un escargot progresse lentement, Papa Oiseau apprend un chant à son petit, et Grand-père raconte…
Théâtre de marionnettes, jeux de doigts, chansons et musique par la Cie Tête à plumes.
gratuit, dans la limite des places disponibles, A partir de 4 ans. .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Spectacle L’arbre est dans ses feuilles
L’événement Spectacle L’arbre est dans ses feuilles Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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