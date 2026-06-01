Week-end découverte ski nautique et wakeboard Motonautique Sporting Club de l’Yonne Auxerre

Auxerre

Week-end découverte ski nautique et wakeboard

Motonautique Sporting Club de l’Yonne 22 Rue de Poiry Auxerre Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20

Week-end découverte au Motonautique Sporting Club de l’Yonne ! Découvrez le wakeboard, discipline héritée du surf, du snowboard et du ski nautique ! Profitez d’un plaisir garanti que vous soyez débutant, amateur, ou même confirmé !

Venez découvrir les joies de la glisse traditionnelle avec le ski nautique. Le bateau de ski nautique possède les meilleures installations possibles pour vous permettre de dévouvrir cette discipline de manière simple, ludique, évolutive et sécurisée. .

Motonautique Sporting Club de l’Yonne 22 Rue de Poiry Auxerre 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 33 04

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English : Week-end découverte ski nautique et wakeboard

L’événement Week-end découverte ski nautique et wakeboard Auxerre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Auxerrois