Week-end découverte ski nautique et wakeboard Motonautique Sporting Club de l’Yonne Auxerre
Week-end découverte ski nautique et wakeboard Motonautique Sporting Club de l’Yonne Auxerre samedi 20 juin 2026.
Auxerre
Week-end découverte ski nautique et wakeboard
Motonautique Sporting Club de l’Yonne 22 Rue de Poiry Auxerre Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20
Week-end découverte au Motonautique Sporting Club de l’Yonne ! Découvrez le wakeboard, discipline héritée du surf, du snowboard et du ski nautique ! Profitez d’un plaisir garanti que vous soyez débutant, amateur, ou même confirmé !
Venez découvrir les joies de la glisse traditionnelle avec le ski nautique. Le bateau de ski nautique possède les meilleures installations possibles pour vous permettre de dévouvrir cette discipline de manière simple, ludique, évolutive et sécurisée. .
Motonautique Sporting Club de l’Yonne 22 Rue de Poiry Auxerre 89290 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 53 33 04
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English : Week-end découverte ski nautique et wakeboard
L’événement Week-end découverte ski nautique et wakeboard Auxerre a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Auxerrois
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