Histoire en folie à AuxR_Factory AuxR_Factory Auxerre

Auxerre

Histoire en folie à AuxR_Factory

AuxR_Factory 28 Rue Gérot Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:30:00

fin : 2026-06-17 15:30:00

Date(s) :

2026-06-17

La bibliothèque te donne rendez-vous à AuxR_factory. Repars avec ta création inspirée d’une illustration !

Gratuit, sur inscription à partir de 8 ans (présence d’un adulte obligatoire) .

AuxR_Factory 28 Rue Gérot Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Histoire en folie à AuxR_Factory

L’événement Histoire en folie à AuxR_Factory Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)