Histoire en folie à AuxR_Factory AuxR_Factory Auxerre
Histoire en folie à AuxR_Factory AuxR_Factory Auxerre mercredi 17 juin 2026.
Auxerre
Histoire en folie à AuxR_Factory
AuxR_Factory 28 Rue Gérot Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:30:00
fin : 2026-06-17 15:30:00
Date(s) :
2026-06-17
La bibliothèque te donne rendez-vous à AuxR_factory. Repars avec ta création inspirée d’une illustration !
Gratuit, sur inscription à partir de 8 ans (présence d’un adulte obligatoire) .
AuxR_Factory 28 Rue Gérot Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Histoire en folie à AuxR_Factory
L’événement Histoire en folie à AuxR_Factory Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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