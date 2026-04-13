L’art contemporain se raconte la mer Abbaye Saint-Germain Auxerre
L’art contemporain se raconte la mer Abbaye Saint-Germain Auxerre mardi 16 juin 2026.
Auxerre
L’art contemporain se raconte la mer
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 18:00:00
fin : 2026-06-16 20:00:00
Date(s) :
2026-06-16
A la fois vaste et sublime, dangereuse et effrayante, la mer ne cesse de fasciner les artistes qui en proposent de multiples et riches représentations. Pour Hiroshi Sugimoto elle est propice à la contemplation, à la méditation, tandis que dans les oeuvres de Philippe Ramette elle revêt une dimension onirique et étrange. Les flux et les marées qui l’animent inspirent les mouvements des sculptures de Javiera Tejerina-Risso et les vidéos d’Ange Leccia. La photographe Ilanit Illouz immerge ses clichés dans des bains d’eau salée pour qu’ils cristallisent et les oeuvres de Francis Alys ou d’Ai Weiwei nous rappellent que la mer peut également être une frontière, un danger, un tombeau. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : L’art contemporain se raconte la mer
L’événement L’art contemporain se raconte la mer Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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