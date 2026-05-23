Auxerre se prend aux jeux Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Auxerre se prend aux jeux

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

4e édition Entrée gratuite Tout public Petits et grands, amateurs ou passionnés… à vous de jouer ! Pendant deux jours, l’Abbaye Saint-Germain se transforme en temple du jeu Bourse aux jeux vendez, échangez, dénichez la perle rare Murder party, escape game, chasse au trésor Jeux de société familiaux ou experts en libre accès Tournois, ateliers de peinture de figurines Simultanée d’échecs Restauration sur place Venez jouer, découvrir, partager, rêver… et vous prendre au jeu ! … .

Abbaye Saint-Germain 2bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté auxerreseprendauxjeux@gmail.com

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English : Auxerre se prend aux jeux

L’événement Auxerre se prend aux jeux Auxerre a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Auxerrois