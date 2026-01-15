Visite Flash du mois de Juillet Il était une fois une rivière sacrée et des Hommes Quai de la République Auxerre

Visite Flash du mois de Juillet Il était une fois une rivière sacrée et des Hommes

Thématique de la Visite Flash du mois de Juillet 2026 Il était une fois, une rivière sacrée et des Hommes . Venez découvrir le lien puissant entre les Auxerrois et leur rivière. Écoutez la légende d’Icauna et de ses mariniers.

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

