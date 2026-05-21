Rire à Auxerre Cinéma CGR Auxerre
Rire à Auxerre Cinéma CGR Auxerre vendredi 19 juin 2026.
Auxerre
Rire à Auxerre
Cinéma CGR 1 Bd du 11 Novembre Auxerre Yonne
Tarif : 59.99 – 59.99 – 59.99 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
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Cinéma CGR 1 Bd du 11 Novembre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rire à Auxerre
L’événement Rire à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Auxerrois
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