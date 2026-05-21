Rire à Auxerre Cinéma CGR Auxerre

Auxerre

Rire à Auxerre

Cinéma CGR 1 Bd du 11 Novembre Auxerre Yonne

Tarif : 59.99 – 59.99 – 59.99 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Auxerre, prépare-toi pour une soirée 100% humour ! Viens rire avec un line-up de folie autour de Nino Arial, Étienne Téné, Tanguy Noyer, Ike Mandeng et Nadège 100 Gêne. Deux séances, ambiance, fous rires et bonne humeur garantis. Tag ton équipe et viens passer une soirée inoubliable. Réserve vite tes places ! Nos partenaires Volkswagen Auxerre Groupe Jeannin, Burger King Auxerre, Agence Lewis, ici Auxerre, L’Essentiel -Cocktail Bar, 2B Production .

Cinéma CGR 1 Bd du 11 Novembre Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rire à Auxerre

L’événement Rire à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Auxerrois