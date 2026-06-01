Visite de la Banque de France d’Auxerre, banque de france, Auxerre

Visite de la Banque de France d’Auxerre Vendredi 19 juin, 09h00 banque de france Yonne

Entrée gratuite sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T09:00:00+02:00 – 2026-06-19T17:00:00+02:00

La Banque de France d’Auxerre vous invite à sa première journée Portes Ouvertes, le vendredi 19 juin, de 09h00 à 13h00 et 14h30 à 17h00.

Sur le thème « Ensemble, dialoguons », cette journée sera l’occasion pour vous de découvrir notre succrusale et de rencontrer nos agents et experts.

Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France et ses missions.

Au fil de votre visite, vous participerez à plusieurs ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France :

Atelier 1 (15 min) – Inclusion financière

Mieux connaitre les fichiers (FCC, FICP, FNCI) et les dispositifs de la Banque de France

Atelier 2 (15 min) – EDUCFI

Découvrez, de manière ludique, la stratégie d’éducation économique, budgétaire et financière

Atelier 3 (15 min) – Entreprises et conjoncture

Présentation de nos actions auprès des entreprises (cotation, médiation du crédit, accompagnement) et de nos travaux économiques

Atelier 4 (15 min) – Atelier Authentification

Venez découvrir comment détecter les faux billets

Atelier 5 (15 min) – Ensemble, dialoguons

Posez vos questions à un expert économiste de la Banque de France

Des surprises et des places pour la Cité de l’Économie (Citéco) sont à gagner !

️ Entrée gratuite sur inscription via le lien ci-dessous, accès libre possible sous réserve de places disponibles

https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-journee-portes-ouvertes-de-la-banque-de-france-de-dijon?_gl=1*czywmf*_gcl_au*MTgwMDQxNDgxMS4xNzc5MDk0NTMyLjE3NjQ2NzQyNTkuMTc3OTA5NDU0NS4xNzc5MDk0NjAw*_ga*MTE4OTQxOTQyNS4xNzc5MDk0NTMy*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzkxMDM3MDEkbzMkZzEkdDE3NzkxMDY0NjAkajYwJGwwJGg4Nzk3MTg3NTE.

Nous vous attendons nombreux pour cette journée d’échanges et de découvertes !

banque de france Auxerre Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « reg27-communication@banque-france.fr »}, {« type »: « email », « value »: « auxerre@banque-france.fr »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 2700, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « La Banque de France d’Auxerre vous invite u00e0 sa premiu00e8re journu00e9e Portes Ouvertes, le vendredi 19 juin, de 09h00 u00e0 13h00 et 14h30 u00e0 17h00. u00a0 Sur le thu00e8me u00ab Ensemble, dialoguons u00bb, cette journu00e9e sera lu2019occasion pour vous de du00e9couvrir notre succrusale et de rencontrer nos agents et experts. u00a0 Cette visite vous permettra de participer u00e0 des ateliers interactifs pour mieux comprendre le ru00f4le de la Banque de France et ses missions. u00a0 Au programme des ateliers : u00a0 Atelier 1 ( 15 min) u2013 Accueil Inclusion Financiu00e8re Tout savoir sur le « fichage banque de France » et nos missions d’accompagnement u00a0 Atelier 2 (15 min) u2013 EDUCFI Du00e9couvrez la stratu00e9gie de l’u00e9ducation u00e9conomique, Budgu00e9taire et Financiu00e8re des Franu00e7ais en jouant. u00a0 Atelier 3 (15 min) – Entreprises et conjoncture Du00e9couvrez nos missions au pru00e8s des entreprises (cotation, mu00e9diation du cru00e9dit et accompagnement) ainsi que nos enquu00eates de conjoncture et publications u00e9conomiques. u00a0 Atelier 4 (15 min) u2013 Authentification des billets La monnaie sous toutes ses formes et la reconnaissance des faux billets u00a0 Atelier 5 (15 min) u2013 Ensemble, dialoguons u00c9changes animu00e9s par des u00e9conomistes du siu00e8ge. Entru00e9e gratuite sur inscription. Accu00e8s libre possible sous ru00e9serve des places disponibles. Nous vous attendons nombreux pour cette journu00e9e du2019u00e9changes et de du00e9couvertes ! », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Visite de la Banque de France d’Auxerre », « thumbnail_url »: « https://static.weezevent.com/ticket/images/O844215/286e3ec8-6d9c-475b-989b-127c54c1c9b0.png », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-journee-portes-ouvertes-de-la-banque-de-france-de-dijon », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 1518}, « link »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-journee-portes-ouvertes-de-la-banque-de-france-de-dijon?_gl=1*czywmf*_gcl_au*MTgwMDQxNDgxMS4xNzc5MDk0NTMyLjE3NjQ2NzQyNTkuMTc3OTA5NDU0NS4xNzc5MDk0NjAw*_ga*MTE4OTQxOTQyNS4xNzc5MDk0NTMy*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzkxMDM3MDEkbzMkZzEkdDE3NzkxMDY0NjAkajYwJGwwJGg4Nzk3MTg3NTE. »}]

Cette visite vous permettra de participer à des ateliers interactifs pour mieux comprendre le rôle de la Banque de France.