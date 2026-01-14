Visite Flash du mois de Juin L’incroyable histoire de l’Abbaye Saint Germain ! Place Saint-Germain Auxerre

Visite Flash du mois de Juin L’incroyable histoire de l’Abbaye Saint Germain !

Place Saint-Germain Parvis de l’Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 12:30:00

fin : 2026-06-05 13:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Thématique de la Visite Flash du mois de Juin 2026 L’incroyable histoire de l’Abbaye Saint Germain . Venez découvrir l’histoire de l’évêque Gallo-Romain Germanicus et de l’Abbaye qui porte son nom. Voyage dans le temps, garanti !

Les Visites Flashs sont des mini-conférences gratuites de 30mn, tous les premiers vendredis du mois. Pas d’inscription, retrouvez la guide au point de rendez-vous à 12h30, emportez votre casse-croûte et venez découvrir un aspect insolite de l’Histoire d’Auxerre. .

Place Saint-Germain Parvis de l’Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Flash du mois de Juin L’incroyable histoire de l’Abbaye Saint Germain !

L’événement Visite Flash du mois de Juin L’incroyable histoire de l’Abbaye Saint Germain ! Auxerre a été mis à jour le 2026-01-14 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)