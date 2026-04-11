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Matinée jeux de société (Médiathèque Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Matinée jeux de société (Médiathèque Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Matinée jeux de société (Médiathèque Colette) Médiathèque Colette Auxerre mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Colette

Adresse : 9 Allée de la Colemine

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Matinée jeux de société (Médiathèque Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:30:00
fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Venez vous amuser et découvrir des jeux de société en famille !
Gratuit, dans la limite des places disponibles Public familial.
En partenariat avec l’EAA les hauts d’Auxerre   .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Matinée jeux de société (Médiathèque Colette)

L’événement Matinée jeux de société (Médiathèque Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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