Matinée jeux de société (Médiathèque Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Auxerre

Matinée jeux de société (Médiathèque Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:30:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Venez vous amuser et découvrir des jeux de société en famille !

Gratuit, dans la limite des places disponibles Public familial.

En partenariat avec l’EAA les hauts d’Auxerre .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Matinée jeux de société (Médiathèque Colette)

L’événement Matinée jeux de société (Médiathèque Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)