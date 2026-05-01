Auxerre

Balade en vélo électrique

1 Rue de la Tour d’Auvergne Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 09:00:00

fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Une balade adulte de 30 km, accessible et sécurisée, pour redécouvrir le territoire. Prêt de vélos et casques possible pour cet événement. Cette animation sera encadrée par la Direction des Sports. .

1 Rue de la Tour d’Auvergne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté leshautsdauxerre@auxerre.com

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English : Balade en vélo électrique

L’événement Balade en vélo électrique Auxerre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois