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Balade en vélo électrique Auxerre

Balade en vélo électrique Auxerre jeudi 28 mai 2026.

Adresse : 1 Rue de la Tour d'Auvergne

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Balade en vélo électrique

1 Rue de la Tour d’Auvergne Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 09:00:00
fin : 2026-05-28 12:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Une balade adulte de 30 km, accessible et sécurisée, pour redécouvrir le territoire. Prêt de vélos et casques possible pour cet événement. Cette animation sera encadrée par la Direction des Sports.   .

1 Rue de la Tour d’Auvergne Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   leshautsdauxerre@auxerre.com

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English : Balade en vélo électrique

L’événement Balade en vélo électrique Auxerre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois

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