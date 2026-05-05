Balade à vélo de vignes en vignes, 34 Avenue de la Puisaye, Auxerre, Auxerre

Balade à vélo de vignes en vignes Samedi 23 mai, 08h00 34 Avenue de la Puisaye, Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T08:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:30:00+02:00

Balade cyclotouristique de 75 et 100 km au cœur des vignobles auxerrois et du chablisien. Circuits encadrés en allure contrôlée et modérée (inferieure à 20 km/h). Venez avec votre vélo, casque et une tenue adaptée.

34 Avenue de la Puisaye, Auxerre 34 Avenue de la Puisaye, Auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Balade cyclotouristique de 75 et 100 km au cœur des vignobles auxerrois et du chablisien.