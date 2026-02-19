La Cathédrale Saint-Etienne et sa crypte Place Saint-Etienne Auxerre

La Cathédrale Saint-Etienne et sa crypte

Place Saint-Etienne Dans la Cathédrale Saint-Etienne, devant le bureau du guide Auxerre Yonne

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-08-29

2026-07-09 2026-08-16

Venez visiter en 45 min l’un des joyaux d’Auxerre, sa cathédrale gothique. Votre guide vous mènera au sein de la crypte romane où vous découvrirez la seule représentation connue dans le monde du Christ à cheval. .

+33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

