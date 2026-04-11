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Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Adresse : 1 allée du Panier Vert

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08 15:30:00

Date(s) :
2026-07-08

Enfile ton costume d’égyptologue, relève les énigmes et découvre le tombeau du pharaon avant que les pilleurs n’arrivent !
sur inscription A partir de 10 ans   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière)

L’événement Escape game Le tombeau du pharaon (Jacques-Lacarrière) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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