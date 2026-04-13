Les petites scènes Trio Sans Pierre Abbaye Saint-Germain Auxerre
Les petites scènes Trio Sans Pierre Abbaye Saint-Germain Auxerre vendredi 10 juillet 2026.
Auxerre
Les petites scènes Trio Sans Pierre
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 21:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Le trio Sans Pierre dépasse les frontières du jazz en mêlant standards et musique venues des quatre coins du monde. Guidé par l’improvisation et le goût des belles mélodies, le groupe navigue entre les styles avec liberté, tandis que les instruments et les rôles évoluent tout au long du concert pour offrir une expérience vivante, sans cadre imposé. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les petites scènes Trio Sans Pierre
L’événement Les petites scènes Trio Sans Pierre Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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