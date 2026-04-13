Les petites scènes Trio Sans Pierre Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Les petites scènes Trio Sans Pierre

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 21:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Le trio Sans Pierre dépasse les frontières du jazz en mêlant standards et musique venues des quatre coins du monde. Guidé par l’improvisation et le goût des belles mélodies, le groupe navigue entre les styles avec liberté, tandis que les instruments et les rôles évoluent tout au long du concert pour offrir une expérience vivante, sans cadre imposé. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les petites scènes Trio Sans Pierre

L’événement Les petites scènes Trio Sans Pierre Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)