Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre
Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre jeudi 9 juillet 2026.
Auxerre
Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre)
Parc de l’arboretum Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06
La bibliothèque vous donne rendez-vous au parc pour des lectures estivales et des jeux de société détente et bonne humeur assurées !
Gratuit, accès libre tout public .
Parc de l’arboretum Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre)
L’événement Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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