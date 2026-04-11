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Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre

Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre jeudi 9 juillet 2026.

Adresse : Parc de l'arboretum

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre)

Parc de l’arboretum Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:30:00
fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06

La bibliothèque vous donne rendez-vous au parc pour des lectures estivales et des jeux de société détente et bonne humeur assurées !
Gratuit, accès libre tout public   .

Parc de l’arboretum Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

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English : Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre)

L’événement Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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