Auxerre

Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre)

Parc de l’arboretum Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:30:00

fin : 2026-07-23 12:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06

La bibliothèque vous donne rendez-vous au parc pour des lectures estivales et des jeux de société détente et bonne humeur assurées !

Gratuit, accès libre tout public .

Parc de l’arboretum Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre)

L’événement Bibli en balade parc de l’Arboretum (Auxerre) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)