La visite aux lanternes Auxerre

La visite aux lanternes

7 place de l’Hôtel de ville Auxerre Yonne

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 21:30:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Cet été, laissez-vous envoûter par la magie d’Auxerre lors d’une visite nocturne aux lanternes qui révélera la ville sous un nouveau jour. Accompagné d’une guide passionnée, vous déambulerez dans les ruelles historiques illuminées, où chaque recoin raconte une histoire étonnante. .

