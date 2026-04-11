Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre
Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre mercredi 8 juillet 2026.
Auxerre
Atelier d’écriture ludique et créative (Colette)
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Venez participer à cet atelier d’écriture ludique et créative, explorant la spontanéité des mots à travers des exercices individuels et collectifs. Libérez votre créativité dans une atmosphère conviviale et inspirante. Avec Corinne Mazuir, de l’Atelier des mots. A partir de 8 ans, sur inscription .
Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Atelier d’écriture ludique et créative (Colette)
L’événement Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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