Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Médiathèque Colette Auxerre

Auxerre

Atelier d’écriture ludique et créative (Colette)

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Venez participer à cet atelier d’écriture ludique et créative, explorant la spontanéité des mots à travers des exercices individuels et collectifs. Libérez votre créativité dans une atmosphère conviviale et inspirante. Avec Corinne Mazuir, de l’Atelier des mots. A partir de 8 ans, sur inscription .

Médiathèque Colette 9 Allée de la Colemine Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

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English : Atelier d’écriture ludique et créative (Colette)

L’événement Atelier d’écriture ludique et créative (Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)