Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre
Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre vendredi 22 mai 2026.
Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Vendredi 22 mai, 21h30 Rue Wagram Yonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T21:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T21:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Rue Wagram Rue de wagram, auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Ciné en plein air avec projection de plusieurs courts-métrages, proposé par AuxR_Logis et l’EAA des Hauts-d’Auxerre. Le projecteur est alimenté à la force de vos mollets !
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