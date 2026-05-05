Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre

Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Vendredi 22 mai, 21h30 Rue Wagram Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T21:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T21:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Rue Wagram Rue de wagram, auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Ciné en plein air avec projection de plusieurs courts-métrages, proposé par AuxR_Logis et l’EAA des Hauts-d’Auxerre. Le projecteur est alimenté à la force de vos mollets !