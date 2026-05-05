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Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre

Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs, Rue Wagram, Auxerre vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Rue Wagram

Adresse : Rue de wagram, auxerre

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Vendredi 22 mai, 21h30 Rue Wagram Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T21:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T21:30:00+02:00 – 2026-05-22T23:00:00+02:00

Rue Wagram Rue de wagram, auxerre Auxerre 89000 Auxerre Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Ciné en plein air avec projection de plusieurs courts-métrages, proposé par AuxR_Logis et l’EAA des Hauts-d’Auxerre. Le projecteur est alimenté à la force de vos mollets !

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