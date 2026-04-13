Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan Abbaye Saint-Germain Auxerre
Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan Abbaye Saint-Germain Auxerre vendredi 15 mai 2026.
Auxerre
Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 20:30:00
Date(s) :
2026-05-15
L’assassin du genre humain, l’histoire du Docteur Petiot par Tobie Nathan, éthnophsychiatre, disciple de Georges Devereux, professeur de psychologie, ex-diplomate, essayiste et romancier. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan
L’événement Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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