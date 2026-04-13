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Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan Abbaye Saint-Germain Auxerre

Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan Abbaye Saint-Germain Auxerre vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Germain

Adresse : 2 bis Place Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 18:30:00
fin : 2026-05-15 20:30:00

Date(s) :
2026-05-15

L’assassin du genre humain, l’histoire du Docteur Petiot par Tobie Nathan, éthnophsychiatre, disciple de Georges Devereux, professeur de psychologie, ex-diplomate, essayiste et romancier.   .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan

L’événement Conversation de l’abbaye par Tobie Nathan Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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