Catalpa Festival Auxerre
Catalpa Festival
Parc de l’Arbre Sec Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-27
2026-06-26
À Auxerre, l’été commence en musique avec 2 jours de concerts et d’animations bienvenue au Catalpa Festival ! Au programme des concerts gratuits, un village animé, de la restauration gourmande… Lilly Wood and the Prick et Etienne de Crécy sont annoncés ! Le reste de la programmation est à venir. .
Parc de l’Arbre Sec Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Catalpa Festival
