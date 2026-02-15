Catalpa Festival Auxerre

Catalpa Festival

À Auxerre, l’été commence en musique avec 2 jours de concerts et d’animations bienvenue au Catalpa Festival ! Au programme des concerts gratuits, un village animé, de la restauration gourmande… Lilly Wood and the Prick et Etienne de Crécy sont annoncés ! Le reste de la programmation est à venir. .

Parc de l’Arbre Sec Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

