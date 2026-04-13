Auxerre se prend aux jeux Abbaye Saint-Germain Auxerre
Auxerre se prend aux jeux Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 13 juin 2026.
Auxerre
Auxerre se prend aux jeux
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Petits et grands, amateurs ou passionnés… à vous de jouer !
Pendant deux jours, l’Abbaye Saint-Germain se transforme en temple du jeu. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Auxerre se prend aux jeux
L’événement Auxerre se prend aux jeux Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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