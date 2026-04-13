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Auxerre se prend aux jeux Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre se prend aux jeux Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 13 juin 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Germain

Adresse : 2 bis Place Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Auxerre se prend aux jeux

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14

Petits et grands, amateurs ou passionnés… à vous de jouer !
Pendant deux jours, l’Abbaye Saint-Germain se transforme en temple du jeu.   .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Auxerre se prend aux jeux

L’événement Auxerre se prend aux jeux Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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