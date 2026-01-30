DEUX CHORALES REUNIES Auxerre
DEUX CHORALES REUNIES
Eglise Saint-Eusèbe Auxerre Yonne
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
2026-05-16
La chorale A COEUR JOIE AUXERRE & la WORMSER Kantorei réunies pour un concert exceptionnel en ce week-end de l’Ascension. Une soixantaine de choristes français et allemands, chanteront Magnificat de Pachelbel, ainsi que quelques autres pièces de leur répertoire respectif (Bach, Mendelssohn, Saint-Saens, Fauré…). Les deux ensembles seront accompagnés à l’orgue par Paul PARSONS (organiste à Pontigny). .
Eglise Saint-Eusèbe Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 84 59 47 auxerrevoix89@orange.fr
